GIUSEPPE CONTE: “RISPETTO PER DE LUCA MA ORA A GUIDARE PROCESSO E’ FICO”

“Quanto al rapporto con De Luca, credo che il popolo del Movimento 5 stelle abbia compreso che è importante governare i processi politici. Oggi ci stiamo assumendo una grande responsabilità, avendo candidato Roberto Fico. E, con tutto il rispetto per il presidente uscente, in questo momento la guida del processo è del presidente Fico, insieme con il Movimento cinque stelle e in buona compagnia delle altre forze politiche”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5s, nel corso di un appuntamento elettorale a Castellammare.

Conte si è soffermato anche sulle elezioni al Comune di Caivano: “A Caivano vado ad ascoltare i problemi della gente, che non si risolvono con una sfilata di ministri sotto i riflettori accesi”.

“Se ci si assume la responsabilità politica bisogna essere consequenziali – ha aggiunto Conte – Fratelli d’Italia non ha presentato neppure la lista e non si è presentata a Caivano. Noi ci mettiamo la faccia e se gli elettori vorranno investire su di noi ci voteranno. Altrimenti continueranno ad applaudire la sfilata dei ministri”.

