ANCHE IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA LISTA FICO PRESIDENTE IN PROVINCIA DI AVELLINO

Sei ore dopo la conclusione dell’udienza, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la esclusione dei candidati irpini della lista “Roberto Fico Presidente”. Una lunga camera di consiglio, per una sentenza che conferma quella emessa il 31 ottobre scorso dal Tar Campania-Sezione di Salerno. Le 40 firme in più rispetto alla soglia massima prevista di 230 per la sottoscrizione della lista sono state considerate un vulnus per le altre liste che, teoricamente, sarebbero state svantaggiate da una platea potenzialmente ridotta di sottoscrittori. Non è passata la tesi delle difese secondo la quale la soglia del numero massimo delle firme non sarebbe assistita da norme univoche e chiare contenute nella legge elettorale della Campania. Escono, almeno da candidati della competizione elettorale, Maria Laura Amendola, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e Franco Fiordellisi, mentre il candidato presidente del centrosinistra perde una delle otto liste che lo sostenevano nel territorio irpino.

