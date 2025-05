IL BANCO ALIMENTARE DELLA CAMPANIA INAUGURA LA SUA NUOVA SEDE

Venerdì 16 maggio alle ore 12.30 sarà inaugurata e benedetta la nuova sede regionale del Banco Alimentare Campania, in occasione dell’Assemblea Presidenti e Direttori d’Italia della Rete Banco Alimentare che, per la prima volta, si terrà nella regione Campania. La nuova sede si trova a Mercato San Severino (Sa) in località Sibelluccia a poca distanza dell’uscita del raccordo autostradale Salerno-Caserta.

Partecipano alla manifestazione: S.E. Mons. Andrea Bellandi – Arcivescovo di Salerno, Campagna, Acerno , Fulvio Bonavitacola – Vice Presidente della Regione Campania, Antonio Somma – Sindaco di Mercato San Severino, Giovanni Bruno – Presidente nazionale della Fondazione Banco Alimentare, Roberto Tuorto – Direttore generale di Banco Alimentare Campania oltre ai presidenti e ai direttori dei Banchi Alimentari regionali d’Italia.

La nuova sede regionale della Campania rappresenta la più grande piattaforma logistica della Rete Banco Alimentare in Italia con 8000mq di magazzino, 900m3 di celle frigo positive e negative, uffici ed un importante auditorium. Una struttura moderna e funzionale che permetterà di migliorare ulteriormente il prezioso servizio del Banco Alimentare a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà.

Il Banco Alimentare Campania è una Organizzazione Partner Capofila del Ministero delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Agricoltura autorizzata alla distribuzione dei prodotti alimentari destinati agli indigenti.

Grazie al nuovo magazzino nella regione Campania, il Banco Alimentare riuscirà ad aiutare, ogni mese, oltre 240.000 persone.

Il Banco Alimentare è impegnato nella raccolta delle eccedenze alimentari e la successiva redistribuzione a persone povere ed emarginate attraverso Organizzazioni Partner Territoriali convenzionate (Caritas e parrocchie, Mense per i poveri, Banchi di solidarietà, Centri di ascolto, Associazioni operanti sul territorio, Centri di prima accoglienza e aiuto per unità di strada, Servizi sociali comunali). Una grande rete di solidarietà umana e sociale in un tempo nel quale la povertà è purtroppo in aumento.