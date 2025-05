ANTONIO IANNONE (FDI): “PER AEROPORTO SALERNO ENAC HA DATO OK AD INSERIMENTO NOME CILENTO”

“Bene la decisione di Enac che, accogliendo l’istanza presentata insieme al collega Sottosegretario Tullio Ferrante , ha approvato la delibera per modificare il nome dell’aeroporto di Salerno, intitolandolo non solo alla Costa d’Amalfi ma anche a quella del Cilento. Una delle prime iniziative che ho condiviso assumendo pochi giorni fa l’incarico di Sottosegretario per dare il giusto motivo di promozione a tutta la parte sud della Provincia di Salerno. È una importante notizia che, accanto alla costiera amalfitana, consentirà di valorizzare anche la costa cilentana e le aree interne fungendo da volano per lo sviluppo turistico, economico e sociale. Come Mit abbiamo investito con convinzione sul rafforzamento delle capacità logistiche dell’aeroporto e continueremo a lavorare affinché esprima in pieno tutte le sue potenzialità. Grazie all’Enac per la sensibilità dimostrata. Ora, all’esito degli ultimi passaggi formali, lo scalo si chiamerà ufficialmente Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’ abbracciando così il nostro intero territorio e le sue ambizioni di crescita”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit Antonio Iannone.

