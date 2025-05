MARIA GRAZIA DI SCALA (FDI): “ASSEGNI DI CURA BLOCCATI PER COLPA DI DE LUCA”

“Un’interrogazione urgente al governatore campano Vincenzo De Luca e all’assessore regionale alle politiche sociali Lucia Fortini per conoscere le ragioni per le quali si è verificata la totale paralisi della corresponsione dell’assegno di cura alle famiglie con disabili gravi e gravissimi dell’ambito territoriale sociale n. 22 che ha come comune capofila Somma Vesuviana”. Ad annunciarlo è la consigliera regionale campana di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Di Scala.

“Ritardi cronici e vecchie annualità vergognosamente ancora inevase sono lo sfondo di una situazione drammatica che va chiarita” spiega Di Scala.

“Di fronte ai bisogni di disabili gravi e gravissimi non ci sono giustificazioni che tengano. Vogliamo capire se la Regione abbia o meno trasferito le risorse e di quali annualità. Vogliamo capire per quale ragione non siano state immediatamente stilate le graduatorie delle famiglie beneficiarie e per quale ragione si siano accumulati ritardi così gravi da portare allo stremo e alla disperazione le famiglie dei comuni vesuviani dell’ambito territoriale sociale in questione. E vogliamo chiedere infine se, di fronte ad un’inerzia tanto grave quanto inspiegabile, non si sia pensato ad aprire un’inchiesta e ad operare intanto un commissariamento”, conclude la consigliera regionale.