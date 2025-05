C’è una interlocuzione concreta e costante tra il Commissario del Partito Democratico in Campania Antonio Misiani, i vertici regionali di Sinistra Italiana ed il candidato in pectore alla Regione Campania Roberto Fico. Nessuna riunione ufficiale, almeno per il momento, ma una serie di contatti telefonici per mettere insieme una proposta politica per la Regione Campania, per coinvolgere anche i partiti – come il M5S – che negli ultimi 10 anni sono stati all’opposizione.

Share on: WhatsApp