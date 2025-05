FISCIANO. PATTO PER LA COMUNITA’ SOLARE: ARRIVANO LE ADESIONE DELLE AZIENDA

La transizione energetica non è solo una necessità, ma un’opportunità straordinaria per costruire un futuro migliore per tutti. In questa prospettiva il comune salernitano di Fisciano mira a diventare modello di città solare, primo in Campania e tra i primi in Italia, nella promozione dell’autoconsumo collettivo e nell’adozione di fonti rinnovabili.

Venerdì 16 maggio , nell’aula consiliare “Gaetano Sessa” di Palazzo di Città la firma del Patto di Responsabilità Sociale nell’ambito del programma “Fisciano Comunità Solare 2035” . L’iniziativa, promossa da Solar Info Community s.r.l. SB e Genea Consorzio Stabile con il patrocinio del Comune di Fisciano , nasce da un lungo percorso di ricerca e innovazione sviluppato dal Dipartimento di Chimica Industriale e dal Tecnopolo di Rimini

, che insieme hanno dato vita al progetto di Comunità Solare , oggi riconosciuto tra i 30 programmi più rilevanti nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 dell’Università di Bologna.

Il programma prende le mosse da un’esperienza decennale che ha visto la nascita della prima piattaforma nazionale per la condivisione dell’energia rinnovabile. Attraverso la collaborazione tra l’amministrazione pubblica, cittadini e imprese, il progetto mira a trasformare la città in un modello di città solare, promuovendo l’autoconsumo collettivo e l’adozione di fonti rinnovabili. Un vero e proprio patto di responsabilità sociale per ridurre i costi energetici per cittadini e imprese, valorizzare il rating ESG delle aziende locali e promuovere lo sviluppo di un’economia di prossimità basata sulla sostenibilità.