IL CASO SANGIULIANO E LE REGIONALI IN CAMPANIA: IL MINISTRO NON E’ PIU’ TRA I CANDIDABILI

Il caso Sangiuliano avrà i suoi effetti politici anche in Campania: il Ministro della Cultura, da tempo, era considerato, all’interno di Fratelli d’Italia, come un nome sul quale poter puntare per la prossima tornata per le Regionali 2025 ma la vicenda che lo ha coinvolto, soprattutto perchè maturata proprio sul territorio della Campania, mette fuori gioco lo stesso Gennaro Sangiuliano.

Il Ministro della Cultura, tra l’altro, è tra i protagonisti, insieme a Schillaci (Salute), Piantedosi (Interno) e Cirielli (Vice Ministro Esteri) dell’evento organizzato da Fratelli d’Italia ad Avellino, per il 13 e 14 settembre, che dovrebbe essere l’inizio vero e proprio della campagna elettorale per le Regionali in Campania.