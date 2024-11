IL CENTRO DESTRA SI COMPATTA IN CONSIGLIO REGIONALE: OGGI MOZIONE DI SFIDUCIA A DE LUCA

E’ un atto prettamente politico, un segnale che i consiglieri regionali del Centro Destra vogliono dare al Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed al Centro Sinistra che, con ogni probabilità, sceglierà un suo candidato: la mozione di sfiducia che, oggi, arriva all’interno del Consiglio Regionale della Campania è un primo momento di condivisione per i partiti del Centro Destra, in vista dell’inizio della campagna elettorale. Ed il nome del candidato Presidente ? Per il momento, come già annunciato nelle scorse settimane, tutto è rinviato al dopo Regionali in Emilia Romagna ed in Umbria, quando, secondo le previsioni, anche il Partito Democratico dovrebbe iniziare a muovere i suoi passi in Campania dopo la rottura con il Presidente De Luca. Intanto, da oggi, parte ufficialmente la campagna elettorale di tutto il centro destra per le Regionali, perchè al di là del nome del candidato Presidente, in campo ci saranno i partiti ed anche i candidati al Consiglio Regionale.

