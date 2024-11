MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA INAUGURA UNA NUOVA CASA DELL’ACQUA: APPUNTAMENTO IL 15 NOVEMBRE

Il Comune di Mercato San Severino, a partire dal 15 Novembre, avrà a sua disposizione una nuova casa dell’Acqua che sarà inaugurata, dal Sindaco Antonio Somma, nella zona di Piazza del Galdo. Si tratta dell’ennesima Casa dell’Acqua che l’amministrazione comunale di Mercato San Severino mette a disposizione dei cittadini, per ottenere a costi ridotti, acqua di alta qualità. Si tratta di un intervento che va nella direzione della riduzione del consumo di plastica e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini del centro della Valle dell’Irno. La cerimonia di inaugurazione è in programma per venerdi’ 15 Novembre, a partire dalle 10:00, in Piazza del Galdo a Mercato San Severino.

