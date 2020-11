IL COMUNE DI LATRONICO (PZ) PROPONE IL CESTO CON I PRODOTTI TIPICI LOCALI

Non bastano le iniziative sul web, non ci sono solo i mostri della vendita on line da contrastare, ma anche gesti concreti come quello del Comune di Latronico (Potenza) dove il sindaco Fausto De Maria ha creato il cesto dei prodotti tipici, invitando tutti i cittadini ad acquistarlo.

Ecco a voi il cesto natalizio dei prodotti tipici di Latronico (DE.C.O)

Nel cesto troverete biscotti ad otto, formaggio canestrato, soppressata, salsiccia, salamino, cece ribelle, farina di carosella, portacandele in pietra di Latronico, collana realizzata con il puntino ad ago.

Aiutiamo i nostri produttori, prenotate questo cesto natalizio!

Fatevi o fate questo bellissimo regalo di Natale!

Ora più che mai!!!