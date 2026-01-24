IL CONSIGLIERE REGIONALE MIMI’ MINELLA ANNUNCIA LA SUA ADESIONE A FORZA ITALIA

L’adesione si inserisce in un percorso condiviso con l’onorevole Attilio Pierro, con il quale Minella porta avanti un lavoro comune volto a consolidare una filiera politico-istituzionale solida e di qualità, capace di rispondere alle necessità della provincia di Salerno e dell’intera Campania.

«Il territorio della provincia di Salerno e la Campania in generale – prosegue Minella – necessitano di una politica presente e attenta. In Forza Italia ho ritrovato una visione coerente con il mio modo di intendere l’impegno pubblico: dialogo, responsabilità e centralità dei territori. Dopo una fase di opportuna riflessione, insieme al deputato Pierro, ho ritenuto di aderire al partito che meglio garantisce questi obiettivi», conclude Minella.