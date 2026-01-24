IL CONSIGLIERE REGIONALE MIMI’ MINELLA ANNUNCIA LA SUA ADESIONE A FORZA ITALIA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
«La decisione è maturata dopo un’approfondita riflessione politica e programmatica – dichiara il neo azzurro – ispirata ai valori del centrodestra moderato, riformista ed europeista. La scelta nasce dalla volontà di contribuire in modo serio, responsabile e costruttivo ai lavori del Consiglio regionale, rafforzando al contempo una proposta politica attenta ai territori, alle imprese e alle esigenze concrete dei cittadini».

L’adesione si inserisce in un percorso condiviso con l’onorevole Attilio Pierro, con il quale Minella porta avanti un lavoro comune volto a consolidare una filiera politico-istituzionale solida e di qualità, capace di rispondere alle necessità della provincia di Salerno e dell’intera Campania.
«Il territorio della provincia di Salerno e la Campania in generale – prosegue Minella – necessitano di una politica presente e attenta. In Forza Italia ho ritrovato una visione coerente con il mio modo di intendere l’impegno pubblico: dialogo, responsabilità e centralità dei territori. Dopo una fase di opportuna riflessione, insieme al deputato Pierro, ho ritenuto di aderire al partito che meglio garantisce questi obiettivi», conclude Minella.

Related Posts

Gennaio 23, 2026

A NAPOLI LA KERMESSE DI FORZA ITALIA PER RICORDARE LA DISCESA IN CAMPO DI SILVIO BERLUSCONI

Gennaio 23, 2026

LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “MOZIONE SULLA LEGGE NAZIONALE SUI COMUNI MONTANI”

Gennaio 23, 2026

NICOLA FRATOIANNI (SI): “REFERENDUM GIUSTIZIA, SE VINCE SI MAGISTRATURA MENO LIBERA”