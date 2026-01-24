PONTECAGNANO FAIANO. ADOLFO FORTUNATO RICONFERMATO SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Grande partecipazione e un clima di confronto costruttivo hanno caratterizzato l’assemblea cittadina del Partito Democratico di Pontecagnano Faiano, svoltasi oggi, che ha rappresentato un passaggio politico significativo per la comunità democratica locale.

Nel corso dell’assemblea si è proceduto alla votazione per il Segretario provinciale del Partito Democratico, che ha visto l’elezione all’unanimità di Giovanni Coscia, a conferma di una scelta condivisa e di una forte volontà unitaria di rafforzare il partito a livello provinciale.

L’assemblea ha inoltre riconfermato Adolfo Fortunato alla guida del circolo cittadino del PD, rinnovando la fiducia nel lavoro svolto e nella sua capacità di continuare a consolidare un partito aperto, inclusivo e profondamente radicato nel territorio.

Contestualmente è stato eletto il nuovo Direttivo cittadino, una squadra ampia, competente e rappresentativa, composta in maggioranza da donne, segno concreto di un Partito Democratico che investe sul rinnovamento e sulla valorizzazione delle migliori energie della città.

Il Direttivo cittadino eletto è composto da:

Leopoldo Arduino, Tania Barra, Luigi Basile, Antonio Bernardo, Mimmo Coppola, Annamaria Di Muro, Michele Di Muro, Alessandro Grimaldi, Barbara La Rocca, Mimmo Malangone, Elena Mari, Lucia Pecoraro, Nino Pecoraro, Elio Pellegrino, Annarita Toriello, Valentina Vazinzadeh, Gabriella Vernieri.

Al direttivo, si aggiungerà un comitato formato da storici amministratori e militanti che possano continuare a contribuire in maniera strategica alla crescita del partito cittadino.

All’assemblea sono intervenuti il Sindaco di Pontecagnano Faiano e neo Consigliere Provinciale, Giuseppe Lanzara, e tutti gli amministratori del Partito Democratico, a conferma di una comunità politica coesa e pienamente impegnata.

«La partecipazione importante di oggi – ha dichiarato Adolfo Fortunato – è un segnale forte di fiducia e di responsabilità. Questo nuovo gruppo dirigente è fortemente motivato e rinnovato e sono sicuro daranno una spinta propulsiva importante. Continueremo a lavorare sempre per un Partito Democratico radicato, aperto e capace di dare risposte concrete alla città, rafforzando il legame tra partito, istituzioni e cittadini».