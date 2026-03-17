IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA RICORDA LE VITTIME DEL COVID

“Il nostro pensiero va alle tantissime persone che hanno perso la vita o che hanno perso i loro affetti più cari a causa della terribile pandemia da Coronavirus, che ha lasciato ferite indelebili nel nostro Paese, ma dalla quale la nostra regione e tutta l’Italia ha saputo riprendersi con forza, valore, resilienza e voglia di vivere e ripartire”. Lo riferisce, in una nota, Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale della Campania, annunciando che domani, in occasione della “Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”, il Consiglio esporrà bandiere a mezz’asta.

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