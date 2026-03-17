SALERNO, COMUNALI 2026. GIANFRANCO VALIANTE (CASA RIFORMISTA): “NON SI E’ VOLUTO COSTRUIRE VERO CAMPO LARGO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“È francamente difficile comprendere la scelta del Partito Democratico di sottrarsi perfino al tentativo di avviare un tavolo politico per costruire anche a Salerno – come sta avvenendo nella stragrande maggioranza dei comuni chiamati al voto – un’unica coalizione popolare e riformista, larga e inclusiva, capace di rilanciare una città che oggi appare allo stremo.

Pensavamo a un progetto di ampio respiro, partecipato e realmente inclusivo, capace di mettere al centro dell’azione di governo la persona e i suoi bisogni concreti.”
Lo scrive Gianfranco Valiante, esponente di Casa Riformista. 
A Salerno esistono energie, passioni, competenze, valori e relazioni che possono contribuire in modo decisivo alla rinascita della città .

E invece, da noi, tutto questo nel centrosinistra non accade. Nonostante le dichiarazioni e le aperture più volte espresse dalla segretaria del PD, Elly Schlein.
Di fatto non si è voluto costruire alcun vero “campo largo”. E così, nel centrosinistra salernitano come nei movimenti civici, ognuno sarà libero di lavorare alle intese che riterrà più convincenti e di proporre il proprio progetto, la propria linea politica, il proprio stile di impegno per la città.
Su questo, fortunatamente, si registra, fra gli ex alleati del PD, una forte coesione e un diffuso senso di responsabilità: la consapevolezza che esistono energie e volontà capaci di restituire fiducia e speranza ai salernitani, sempre più stanchi per atteggiamenti vanesi e promesse non mantenute da chi si è sempre ritenuto il “padrone del vapore”.
Resta tuttavia una grande amarezza per un’occasione sprecata. Un’occasione che ci auguriamo (lavoriamo perché non accada) Salerno non debba pagare a caro prezzo proprio nel momento in cui servirebbero unità, visione e responsabilità per aprire davvero una nuova stagione di rinascita per la città.

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