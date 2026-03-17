OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO MICHELE CILIBERTI: “PER ESTATE GRANDI NOVITA’ PER LO SPORT”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

In arrivo, entro l’estate, importanti novità per il mondo dello sport nel Comune di Olevano sul Tusciano: ad annunciarlo è il Sindaco Michele Ciliberti.

“Il nostro complesso sportivo” scrive Ciliberti, ” continua a crescere e a guardare al futuro! In arrivo per l’estate:  2 NUOVI CAMPI DA PADEL,  Sistemazione del campetto polivalente in erba sintetica.
Un investimento di circa 100.000 euro per rendere la struttura sempre più moderna, accogliente e pronta ad ospitare sportivi di ogni disciplina!
Il Pala Tusciano si candida sempre di più a diventare un vero e proprio punto di riferimento per lo sport sul territorio!
Avanti tutta, insieme, nel segno dello sport e della comunità!

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