OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO MICHELE CILIBERTI: “PER ESTATE GRANDI NOVITA’ PER LO SPORT”

In arrivo, entro l’estate, importanti novità per il mondo dello sport nel Comune di Olevano sul Tusciano: ad annunciarlo è il Sindaco Michele Ciliberti.
“Il nostro complesso sportivo” scrive Ciliberti, ” continua a crescere e a guardare al futuro! In arrivo per l’estate: 2 NUOVI CAMPI DA PADEL, Sistemazione del campetto polivalente in erba sintetica.
Un investimento di circa 100.000 euro per rendere la struttura sempre più moderna, accogliente e pronta ad ospitare sportivi di ogni disciplina!
Il Pala Tusciano si candida sempre di più a diventare un vero e proprio punto di riferimento per lo sport sul territorio!
Avanti tutta, insieme, nel segno dello sport e della comunità!