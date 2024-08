IL GIALLO DELLA PROROGA DI MARINO (ANCI CAMPANIA), FDI: “USA L’ANCI COME FOSSE LA BOCCIOFILA”

“Il 16 agosto 2024 e’ giunta ai comuni campani la convocazione dell’Anci regionale per il giorno 2 settembre 2024. All’ordine del giorno le elezioni in vista del Congresso Nazionale di Novembre 2024. Un autentico blitz del Presidente Marino già noto per comportamenti faziosi a consumo politico del PD e del Governatore De Luca in chiave antigovernativa. Pur avendo tempo di convocare l’Assemblea fino al 21 Ottobre 2024, il Presidente Marino preferisce fare la sortita di ferragosto come nella peggiore tradizione politica di chi non ha nessun senso istituzionale. Non finisce qui perché il Presidente Marino, qualche giorno dopo il recapito della convocazione, ha tenuto una sedicente riunione on line del Consiglio Direttivo Regionale facendo votare ai presenti la volontà da portare in assemblea per la ratifica di prorogare il suo mandato e quello di tutti gli organi dell’Anci Campania. L’assemblea in sostanza dovrebbe eleggere soltanto i delegati spettanti alla regione Campania in aggiunta a quelli di diritto. Questa modalità e le intenzioni annunciate costituiscono l’ennesima conferma di una gestione personalistica e a consumo politico di parte che è indegna di una nobile Associazione che dovrebbe rappresentare i Comuni di ogni parte politica garantendo reali possibilità di espressione a tutti i soci attraverso un metodo che sia democratico non soltanto nelle forzate forme burocratiche. Troppo difficile da capire per Marino che pensa solo ai suoi destini politici futuri ma non gli è consentito usare una nobile Associazione come quella dei Comuni come se fosse la sua bocciofila personale. L’Anci Nazionale non può più fare spallucce rispetto a questo atteggiamento da oste nella trattoria del PD”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

