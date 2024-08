ELEZIONI UNISA 2025. IL RETTORE VINCENZO LOIA PROVA A CANDIDARE IL SUO DELFINO

I motori, oramai, sono accesi e la campagna elettorale per l’elezione del prossimo Rettore di Unisa è già entrata nel vivo. La notizia della decisione di Virgilio D’Antonio di iniziare a testare i suoi potenziali elettori non è piaciuta all’attuale Rettore Loia, fuori dai giochi per la regola dello stop, per legge, dopo un mandato, ma deciso a recitare un ruolo da protagonista per la prossima tornata elettorale. Al nome del settore umanistico (D’Antonio, appunto), Loia vorrebbe contrapporre quello del settore scientifico (Vecchione, Medicina) ma in realtà sta lavorando per mantenere la guida dell’Ateneo salernitano all’interno del Dipartimento di Informatica e Management. Esistono le condizioni per un passaggio di consegne interno ? I numeri, al momento, dicono di no anche perchè Loia, dopo la ufficializzazione del vincolo del singolo mandato, ha perso molto happeal tra i diversi dipartimenti dell’Università degli Studi di Salerno che, al momento, viaggiano in maniera autonoma ed indipendente verso l’appuntamento con il voto.

Share on: WhatsApp