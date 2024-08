GIUSEPPE CONTE: “AL VIA DA OGGI LA PRIMA FASE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL M5S”

Oggi inizia ufficialmente la prima fase dell’assemblea costituente del Movimento cinque stelle (M5s). Lo comunica sul blog del M5s il leader Giuseppe Conte. Si tratta del “più grande esperimento di democrazia ‘partecipativa’ mai realizzato, in Europa, da una forza politica, in linea con i criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea del 12 dicembre 2023, sul ‘coinvolgimento e la partecipazione effettiva’ dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle politiche pubbliche”, spiega il presidente, per cui occorre affrontare questo percorso “con coraggio e determinazione, guardando al futuro, senza indugiare in un passato che non ritorna” perché “il Paese, oggi più che mai, ha ‘bisogno’ del Movimento”, conclude Conte.

