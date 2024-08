CASTEL SAN GIORGIO. LA DENUNCIA DEI VERDI CONTRO LA GIUNTA LANZARA: “ACCERTATO DANNO AMBIENTALE”

Il partito dei Verdi pone la massima attenzione sulla presenza di metalli pesanti per accertato danno ambientale in un area di circa 9km quadrati in Castel San Giorgio da via Sandro Pertini a via Palmeto e altre strade che interessano l’area vasta identificata dall’Arpac. È quanto dichiara l’avv Salvatore De Simone membro del consiglio federale regionale del partito dei Verdi nonchè coordinatore cittadino del circolo Verdi di Castel San Giorgio. Vi è l’esigenza di perimetrare la discarica pubblica invasa da berillio, PCB che nel tempo hanno invaso le aree agricole come accertato dalla Regione Campania. Ancora dichiara De Simone che è stato interessato l’On.le Francesco Emilio Borrelli affiche si chieda l’intervento statale da parte del Ministero dell’ambiente e del risanamento in quanto la situazione è critica non essendoci controllo da parte dell’amministrazione locale, assenza di ordinanze specifiche e mancata vigilanza comportando il consumo dei prodotti agricoli coltivati nell’area altamente inquinata. È opportuno informare in modo adeguato la cittadinanza sui rischi e l’inibizione al consumo umano degli ortaggi e frutti provenienti dai terreni infestati. I Verdi insieme al Circolo di Legambiente denunceranno alla Procura della Rebubblica tale situazione che rappresenta un potenziale danno per la salute pubblica. Pieno sostegno da parte dei portavoci Provinciali di Europa Verde Cione e Barbirotti, che stanno seguendo la vicenda, messa in luce dal portavoce di Castel San Giorgio.

