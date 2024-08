SEVERINO NAPPI (LEGA): “CARCERI, DA GOVERNO RISPOSTE CONCRETE. ORA TOCCA ALLA REGIONE”

“Le condizioni drammatiche delle carceri italiane, e di quelle campane in particolare, sono un problema antico, di fronte a cui governi di centrosinistra sono rimasti immobili. Oggi, dopo venti anni in cui sono mancate risorse e investimenti, finalmente un Governo di centrodestra prende in mano la situazione grazie al decreto Carcere appena approvato, garantendo risposte strutturali sul piano della sicurezza, della vivibilità e della rieducazione. E’ ora che anche la Regione faccia la sua parte per rispondere alle gravi deficienze sanitarie nei sistemi di detenzione, come quello di Poggioreale, per assicurare condizioni più dignitose soprattutto a chi in carcere ci lavora. Appena una settimana fa, infatti, proprio a Poggioreale si è verificata l’ennesima aggressione contro un agente penitenziario. Non è più tollerabile. L’ impegno della Lega prosegue per assicurare l’incolumità fisica dei nostri agenti”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, capogruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania.

