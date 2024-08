AVELLINO. PER LE REGIONALI 2025 NEL PARTITO DEMOCRATICO QUATTRO NOMI PER DUE POSTI IN LISTA

Sono diventati già quattro i nomi maschili per il Partito Democratico in Provincia di Avellino, in vista delle prossime elezioni Regionali dell’autunno del 2025: accanto al nome dell’uscente Maurizio Petracca, adesso, ci sono quello del candidato sindaco di Avellino Antonio Gengaro, il nome del consigliere comunale di Montoro Antonello Cerrato ma anche la disponibilità ad una candidatura di Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino.

Quattro nomi per due posti disponibili, considerato che in Provincia di Avellino ciascuna lista è composta da 4 candidati con 2 donne. Ed allora ? Pare che i vertici del Pd stiano ragionando anche sulle civiche, sempre che sia De Luca il candidato Presidente alla Regione Campania, con le due storiche liste Campania Libera e De Luca Presidente. In caso contrario, invece, la situazione sarebbe davvero complicata.