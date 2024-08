ANCI CAMPANIA, GAMBINO (FDI): “LA FALSA DEMOCRAZIA DEL PARTITO DEMOCRATICO”

Gambino, eurodeputato di Fratelli d’Italia, commenta: “Come nella più classica tradizione della falsa democrazia del Pd, il presidente dell’ANCI Campania, Carlo Marino, seguace di De Luca, convoca l’assemblea il 16 agosto per il 2 settembre. Un vero e proprio blitz ferragostano, che prevede una riunione fantasma del Consiglio Direttivo in remoto, finalizzata alla proroga del suo mandato e di quello degli organi regionali. Questa gestione personalistica dell’ANCI è, non a caso, speculare alla pessima amministrazione della Regione Campania di De Luca. È necessario un intervento fermo da parte dell’ANCI nazionale per porre fine a questi abusi”. Conclude Gambino: “Non possiamo più tollerare un simile comportamento, che calpesta i principi di trasparenza e democrazia che dovrebbero guidare ogni istituzione”.

