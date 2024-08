CAVA DE’ TIRRENI. IL VICE SINDACO SENATORE DIFENDE IL PRIMO CITTADINO SERVALLI SULLA VICENDA SAD

Il principale partito di opposizione della nostra Città, da alcuni giorni, attacca il Partito Democratico sulla vicenda del SAD.

L’accusa è di aver subito la decisione di accorpare Cava de’ Tirreni, per quanto concerne la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, con i comuni della Valle dell’Irno e non con i comuni della Costiera Amalfitana, come avviene per altri settori.

E’ davvero preoccupante che tale critica venga mossa da persone che si candidano ad amministrare la Città.

Cava de’ Tirreni è certamente affine, storicamente parlando, alla costiera Amalfitana ed infatti collabora con i comuni di questa area costantemente in diversi campi.

Lo scrivono, in una nota diffusa alla stampa, il Segretario Cittadini del Pd ed il Vice Sindaco Nunzio Senatore.

Per la gestione dei rifiuti in modo condiviso sono però necessari spazi ed impianti di grandi dimensioni di cui il SAD Cava / Costiera Amalfitana non disporrebbe, a meno che il segretario cittadino di Fratelli d’Italia non proponga di collocarli nel campo sportivo Simonetta Lamberti o eventualmente sulle spiagge di Praiano e Positano.

La scelta fatta è stata una questione di opportunità, per garantire un servizio efficiente alla Città.

Sconcertante è infine l’attacco al Presidente De Luca, che ha dimostrato sempre la propria attenzione per Cava de’ Tirreni, a differenza di altri politici che ricordano di essere cavesi solo in occasione delle tornate elettorali.