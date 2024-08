CORRADO MATERA: “IL TERZO MANDATO PER DE LUCA PER COMPLETARE TRASFORMAZIONE DELLA CAMPANIA”

Corrado Matera siamo alla vigilia di una nuova campagna elettorale per le Regionali in Campania. Civici e Moderati sono, nettamente, a favore del terzo mandato per De Luca ?

«Siamo certamente a favore del terzo mandato per De Luca. Il presidente De Luca, in questi anni, ha lavorato molto bene. La sua determinazione nell’affrontare e risolvere i problemi è motivo di garanzia per la Campania. Nei prossimi anni, con la nuova legge relativa all’autonomia differenziata, il Mezzogiorno resterà tradito e impoverito. Con il terzo mandato, il presidente De Luca non solo riuscirà a completare un concreto progetto di crescita della Campania, ma sarà anche motivo di garanzia per una battaglia di dignità della regione e dell’intero Mezzogiorno. Insomma, sono molteplici le ragioni a sostegno di una nuova candidatura di De Luca alla presidenza e non possono essere limiti o vincoli, a mio avviso sbagliati, a bloccare artificiosamente e strumentalmente la sua corsa, che è la nostra corsa. I cittadini dovranno decidere se De Luca deve governare la nostra regione per altri cinque anni.

Il dibattito delle ultime settimane ruota, anche, sulla possibile modifica della legge elettorale e sull’introduzione di uno sbarramento, tra il 3% ed il 4%. Una modifica che piace solo al Pd e al Movimento 5 Stelle ?

«Sulla legge elettorale si aprirà e si dovrà aprire un dibattito serio tra tutte le forze forze politiche.

Allo stato, in consiglio regionale, non mi sembra che ci siano posizioni ferme da parte dei maggiori partiti. Un confronto sereno all’interno del consiglio potrà fissare regole condivise da tutti. Ma francamente non mi pare che possa essere questa la priorità del nostro impegno quotidiano, anche in considerazione dei rilevantissimi problemi di vita quotidiana che i cittadini della nostra regione devono affronatre».