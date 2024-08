REGIONALI 2025. TUTTI IN ATTESA DELL’INCONTRO TRA DE LUCA E SCHLEIN: A COMINCIARE DAL M5S

Si vedono ? Non si devono ? E se si, dove ? Il mondo politico della Campania è con il fiato sospeso, soprattutto negli ambienti del Campo Largo, per sapere se e quando Elly Schlein, Segretario Nazionale del Partito Democratico, ed il Presidente della Regione Vincenzo De Luca si incontreranno per discutere, finalmente, del terzo mandato e delle Regionali 2025 in Campania. Un incontro dal quale dipendono gli equilibri politici del centro sinistra in tutta la Regione, una riunione molto attesa, soprattutto all’interno del Movimento 5 Stelle, in silenzio sulla vicenda delle Regionali in Campania, nell’attesa che da un No di Elly Schlein a De Luca si possa aprire la strada per una candidatura dell’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Intanto, a Napoli, nella prossima settimana riprenderanno i lavori delle Commissioni, anche di quella Statuto presieduta dal Coordinatore Regionale di Azione Giuseppe Sommese. Proprio a quella commissione potrebbe spettare il compito di mettere nero su bianco il primo atto concreto verso la possibile quarta candidatura alla Presidenza della Regione Campania di Vincenzo De Luca, con la modifica dell’attuale legge elettorale per il Consiglio.

