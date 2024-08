LEGGE DI BILANCIO 2024. PRIME IPOTESI SUI TAGLI DELLE ALIQUOTE IRPEF AI REDDITI SOPRA I 50MILA EURO

In vista della prossima legge di Bilancio sul tema tasse “non credo che possiamo aspettarci qualcosa di eccezionale se non si vuole considerare come eccezionale la proficua tenuta dei conti pubblici con azioni che hanno aiutato a difendere il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Ma, come ha sottolineato il viceministro Leo, dopo aver aiutato gli italiani che avevano più bisogno, oggi possiamo pensare al ceto medio, con qualche modifica sulle aliquote”.

Lo ha affermato Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile del dipartimento Economia di Fratelli d’Italia, in una intervista al “Quotidiano nazionale”. “Non posso sbilanciarmi sui dettagli. Ma pensiamo di estendere i benefici della rimodulazione Irpef fino a 50 mila euro e a rivedere la flat tax, che resta obiettivo di legislatura. Sono venuti meno anche i timori di chi si aspettava un calo delle entrate”, ha aggiunto. Sul tesoretto di 10 miliardi che il governo è riuscito a mettere da parte, Osnato ha precisato: “Scusandomi per il gioco di parole, bisognerebbe fare ‘tesoro’ dei tesoretti. Nel senso che bisogna ragionare su come utilizzarli a meglio, per ridurre, senza farsi prendere alla foga dell’austerity, il peso dell’enorme debito pubblico che abbiamo ereditato e che, come ha detto il governatore della Banca d’Italia, è un freno alla competitività”.