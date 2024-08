IL RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA CONTRO AUTONOMIA ARRIVA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Lunedì 26 agosto la Regione Campania presenterà ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge sull’autonomia differenziata. La Giunta regionale guidata dal presidente Vincenzo De Luca ha già approvato nei giorni scorsi la delibera che dà il via libera alla presentazione del ricorso, che sarà notificato lunedì o comunque entro la giornata di martedì 27 agosto. Al lavoro sul testo del ricorso un pool di avvocati amministrativisti e il costituzionalista Francesco Marone, docente di Diritto costituzionale all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. La volontà di ricorrere alla Consulta contro la legge voluta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli era stata più volte espressa nei mesi scorsi dal governatore campano Vincenzo De Luca , una strada da percorrere in parallelo con quella del referendum abrogativo la cui richiesta è stata già approvata dal Consiglio regionale della Campania lo scorso 8 luglio. Nella giornata di ieri inoltre, sulla piattaforma del Ministero della Giustizia, sono state raggiunte le 500mila firme necessarie per la presentazione del quesito referendario per abrogare la legge sull’autonomia differenziata, risultato al quale la Campania ha contribuito con 97mila firme digitali e 13mila firme raccolte ai banchetti organizzati in tutta la regione, prima tra le regioni italiane

