ARRIVA A MAIORI LA CAMPAGNA INFORMATIVA DI FRATELLI D’ITALIA SULLE RIFORME DEL GOVERNO MELONI

E’ arrivata in Costiera Amalfitana, a Maiori, la campagna informativa di Fratelli d’Italia che, nelle ultime settimane, ha toccato diverse località della Provincia di Salerno e di tutta la Regione Campania, per illustrare ai cittadini le riforme attuate dal Governo Meloni nei primi due anni di lavoro a Palazzo Chigi. Questa mattina, a Maiori, il Coordinatore Regionale di Fdi Antonio Iannone, l’europarlamentare Alberico Gambino, la deputata Imma Vietri, insieme ad altri dirigenti provinciali per l’iniziativa pubblica che, nei prossimi giorni, interesserà anche il Comune di Pontecagnano Faiano.

Questa mattina a Maiori per il gazebo di Fratelli d’Italia sulle grandi riforme del Governo Meloni. Grazie ai nostri militanti che nonostante il caldo non si fermano mai.

Lo scrive il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.