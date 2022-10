IL GIORNO DELLA VERITA’ PER SOTTOSEGRETARI E VICE MINISTRI: CDM ALLE 13:00

E’ stato convocato alle 13:00 dal Presidente Giorgia Meloni il Consiglio dei Ministri nel corso del quale dovrebbe essere completata l’attuale squadra di Governo. Grande attesa, in Campania ed in Provincia di Salerno, per il deputato Edmondo Cirielli, in predicato di essere nominato Vice Ministro agli Esteri, come anche per il salernitano di origini Maurizio Leo, che dovrebbe ricoprire il medesimo incarico al Ministero dell’Economia. Questi i nomi in corsa per Fratelli d’Italia; restano da verificare le scelte di Lega (c’è il nome della campana Pina Castiello), Forza Italia e Noi Moderati. Nel primo pomeriggio di oggi, sempre che siano raggiunti tutti gli accordi, ci sarà la versione definitiva del Governo Meloni con il giuramento che dovrebbe avvenire entro la fine della settimana che si apre. Chiusa la partita dei vice ministri e dei sottosegretari, la parola passerà alle aule di Montecitorio e Palazzo Madama per la composizione delle 24 Commissioni permanenti (10 al Senato e 14 alla Camera) con la scelta dei rispettivi presidenti.

