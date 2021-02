IL GOVERNO DI DRAGHI: TUTTI DENTRO, O QUASI. ALLEANZE E COMUNALI, COSA CAMBIA?

Con il secondo giro di consultazione verrà chiarito che il Governo di Mario Draghi è il Governo di tutti. O quasi, visto che si prospetta l’opposizione di Fratelli d’Italia e di un plotoncino di deputati e senatori del Movimento 5 Stelle. Per il resto tutti assieme, appassionatamente o meno, a sostenere il Governo che nasce tecnico ma che avrà anche qualche sfumatura politica con ministri di area, facilmente riconducibili a questo o a quel partito.

Tutti dentro, tutti con il Professore Mario Draghi e se, oggi, le alleanze per le prossime elezioni comunali sembrano definite con la nascita del nuovo esecutivo qualcosa potrebbe cambiare. Soprattutto nell’area di centro destra dove per Forza Italia, dopo la creazione di una nuova grande alleanza nazionale, sarà piu’ facile e piu’ semplice distaccarsi dalla Lega e da Forza Italia. Forse è prematuro immaginarlo ? Chissà, i tempi delle trasformazioni in politica si sono accorciati sempre di piu’ ed i nuovi accordi potrebbero nascere in poche settimane, forse anche in pochi giorni.

