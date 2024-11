IL GOVERNO MELONI PRONTO AD IMPUGNARE LA LEGGE SUL TERZO MANDATO PER LA CAMPANIA. E PER IL VENETO

Nel prossimo Consiglio dei Ministri, in programma per la prossima settimana, il Governo Meloni impugnerà dinanzi alla Corte Costituzionale la Legge Regionale della Campania sul terzo mandato, sperando, in questo modo, di porre fine alla querelle che riguarda non solo De Luca ma anche Zaia in Veneto. E’ questa la notizia che giunge da diverse fonti di Governo e che farebbe chiarire la questione del Terzo Mandato per i Presidenti di Regione direttamente alla Corte Costituzionale, spostando il dibattito dal mondo della politica a quello dei principi fondanti della Repubblica. Quali saranno i tempi della decisione della Consulta sul ricorso del Governo ? E’ presumibile che la decisioni arrivi entro il mese di Febbraio, quando il Ministero dell’Interno dovrà emanare il Decreto Elezioni che, è vero, non riguarda la Regioni ma che potrebbe trovare un’intesa, già auspicata, con la Conferenza Stato Regioni. Schlein, De Luca e Centro Destra, a questo punto, dovranno attendere l’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale prima di avviare la campagna elettorale per le Regionali 2025 in Campania.

