IL M5S IN CAMPANIA SI SCHIERA DALLA PARTE DI GIUSEPPE CONTE: DA ROBERTO FICO AI CONSIGLIERI REGIONALI

In Regione Campania, sembra che la diatriba tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo abbia trovato una netta presa di posizione a favore del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Diverse figure di spicco del Movimento, infatti, hanno manifestato apertamente il proprio sostegno a Conte, consolidando la sua leadership all’interno della Regione.

Tra i più importanti sostenitori, spicca Roberto Fico, ex Presidente della Camera e una delle voci più autorevoli del Movimento in Campania. Fico, da sempre vicino alle istanze del territorio, ha ribadito la sua piena fiducia nella linea politica tracciata da Conte, sottolineando l’importanza di mantenere coesa la base elettorale e continuare a perseguire le battaglie storiche del Movimento.

Anche il consigliere regionale Michele Cammarano si è schierato dalla parte di Conte, difendendo con forza la sua guida e sottolineando che le polemiche con Grillo non dovrebbero distogliere l’attenzione dai veri obiettivi del Movimento, come la lotta alla corruzione e la difesa dell’ambiente. Cammarano ha evidenziato come Conte abbia saputo ridare slancio e credibilità al Movimento in un momento delicato, conquistando la fiducia di molti esponenti locali.

Questa compattezza del gruppo campano attorno a Giuseppe Conte dimostra come, nonostante le tensioni a livello nazionale, il leader del Movimento goda di un ampio sostegno tra i rappresentanti campani, che vedono in lui l’unica figura in grado di guidare il Movimento 5 Stelle verso nuove sfide politiche e istituzionali.