IL M5S PERDE UN ALTRO PEZZO: LA DEPUTATA CAMPANA IANARO PASSA NEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

Ancora un addio al gruppo del Movimento 5 Stelle in Campania: la deputata sannita Angela Ianaro, eletta nel marzo del 2018 con il simbolo del M5S, ha lasciato il gruppo di appartenenza per aderire al Partito Democratico. Una scelta che, per molti esponenti del M5S, è arrivata all’improvviso e che vedrà la parlamentare Ianaro, almeno per la fase conclusiva della legislatura, sedere tra i banchi del partito di Enrico Letta.

“Una scelta dolorosa ma inevitabile alla luce degli ultimi accadimenti”, commenta la parlamentare campana, che nei giorni scorsi è stata sostituita in Commissione Affari sociali perché contraria ad un emendamento grillino che consentiva la vendita dei tamponi nella parafarmacie.