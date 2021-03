IL MILLE PROROGHE SPOSTA TUTTE LE PROVINCIALI A 60 GIORNI DALLE AMMINISTRATIVE 2021

E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Mille Proroghe all’interno del quale è contenuto anche l’articolo che prevede una modifica della data per la celebrazione delle Elezioni Provinciali 2021: tutte le consultazioni elettoriali, comprese quelle per le quali si era già proceduto alla convocazione della data, sono spostate ai 60 giorni successivi all’ultima proclamazione di eletti, collegata alle amministrative 2021. A questo punto, è molto probabile che i Presidenti ed i Consigli Provinciali a scadenza, vengano prorogati nei poteri, considerato che ancora non è stata fissata la data per le Comunali 2021 e che, come pare, non si terranno a maggio.

Share on: WhatsApp