IL MINISTRO BERNINI IN VISITA ISTITUZIONALE AD UNISA IL PROSSIMO 10 GENNAIO

Organizzata dall’ex Rettore Aurelio Tommasetti, oggi Consigliere Regionale e membro del Comitato Nazionale per la didattica del MUR, il prossimo 10 Gennaio, all’interno dell’Università degli Studi di Salerno, si terrà un incontro istituzionale tra il mondo accademico ed i rappresentanti del Governo, con il Ministro Anna Maria Bernini, ospite di Unisa.

Intanto, il mondo accademico, proprio dal Ministero dell’Università e della Ricerca, attende l’ufficialità della decisione sul no al secondo mandato per i Rettori in carica che, di fatto, avvierà la campagna elettorale per il rinnovo dei vertici di ben 44 Università in tutta Italia.