VALLE DELL’IRNO. PRIMO TEST PER IL SINDACO DI BARONISSI PETTA: LA SCELTA DEL DIRETTORE CONSORZIO SOCIALE

E’ in arrivo un primo test per il Sindaco di Baronissi Anna Petta, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Valle dell’Irno: dopo le dimissioni dell’ex direttore De Blasio, che non ha mai ricevuto grandi consensi da parte della nuova amministrazione di Baronissi, domani il CDA, composto anche dai Sindaci di Fisciano e Mercato San Severino, dovrà stabilire i tempi e le modalità per la individuazione del nuovo dirigente dell’ente.

Negli anni passati, con la guida di Valiante al Comune di Baronissi, le principali decisioni riguardanti il Consorzio Sociale sono state, sempre, fortemente influenzate dal comune capofila. Oggi, pero’, per il Sindaco Petta c’è il primo test per verificare la sua capacità di incidere sulle scelte che coinvolgono anche altri comuni del comprensorio, a cominciare da Fisciano e Mercato San Severino.