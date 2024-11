IL MINISTRO MATTEO SALVINI: “SCIOPERO TRASPORTI, INACCETTABILE MANCANZA FASCE ORARIE DI GARANZIA”

“E’ giusto chiedere miglioramenti su salari e sicurezza, sono temi sui quali sono impegnato anche io. Mi spiace, però, che chi dice di rappresentare lavoratrici e lavoratori stia danneggiando milioni di italiani”, scrive su X il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito allo sciopero odierno.

“Hanno bloccato l’Italia senza garantire fasce di garanzia: inaccettabile. Se qualche leader sindacale come il signor Landini invita alla rivolta sociale proclamando scioperi per fermare il Paese – colpendo anche chi si deve muovere per lavorare, studiare o curarsi – significa che fa politica per colpire il centrodestra anziché pensare al bene dei cittadini”, conclude.