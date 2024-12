IL MINISTRO NORDIO SU RIMPATRI E MIGRANTI: “STIAMO PENSANDO AD ANTICIPARE TRATTATO EUROPEO”

Sul tema dell’immigrazione e dei rimpatri “posso anticiparvi che è un’opzione che stiamo considerando. E stiamo cercando di capire se sia possibile farlo attraverso una battaglia in Italia o attraverso una battaglia in Europa. Non c’è dubbio: questa sarebbe la via migliore per risolvere il problema perché saremmo in linea con la direttiva europea, si tratterebbe solo di anticiparla”. Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in una lunga intervista al “Foglio” alla domanda sull’ipotesi di risolvere la questione anticipando il trattato europeo che entrerà in vigore il primo gennaio del 2026. Sull’argomento, il Guardasigilli, aggiunge: “Dal mio punto di vista, diciamo, squisitamente giuridico, la definizione di paese sicuro spetta alla normativa statale. Quindi siamo noi, stato, che con la nostra responsabilità dobbiamo dire quali sono i paesi sicuri e quali no. Detto questo, siamo d’accordo con l’Olanda, sarebbe bene che l’Europa una volta per tutte si pronunciasse”.

Share on: WhatsApp