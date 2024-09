IL MINISTRO VALDITARA REPLICA AL PD: “IL GOVERNO MELONI NON SI E’ DIMENTICATO DELLA SCUOLA”

“Non è affatto vero che il governo in carica si sia dimenticato della scuola italiana, anzi ha destinato i maggiori aumenti contrattuali sin qui mai realizzati con un aumento complessivo, in soli due anni, che sarà attorno al 17 per cento, considerando anche il taglio del cuneo fiscale”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un video postato su YouTube, rispondendo alle critiche sul trattamento economico dei docenti da parte della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. “La nostra situazione deve essere migliorata, noi non dobbiamo accontentarci di queste cifre, ma non dobbiamo essere catastrofisti perché rispetto ad altri Paesi la situazione non è cosi drammatica”, ha concluso l’esponente dell’esecutivo.

Share on: WhatsApp