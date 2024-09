FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “CON FDI TROVEREMO UN ACCORDO PER LE REGIONALI E PER LE PROVINCIALI”

“Troveremo un accordo senza problemi per le regionali in Campania”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, prima di una manifestazione a Bellizzi, in provincia di Salerno, dove ha annunciato l’adesione di vari consiglieri comunali. “Non c’è conflittualità tra me e Cirielli, andiamo d’accordo. Lavoriamo per trovare le migliori soluzioni per vincere”, ha sottolineato l’europarlamentare. “Facciamo sondaggi, primarie, tutto ciò che serve per evitare errori. Il voto di giugno è stato molto chiaro, ma se necessario utilizzeremo ancora strumenti democratici”, ha aggiunto. “In Campania, otteniamo uno dei migliori risultati d’Italia per il nostro partito, a dimostrazione della predisposizione degli elettori a votarci. Quel che è certo è che non litigheremo. Regionali e provinciali le affronteremo insieme”, ha concluso Martusciello.

