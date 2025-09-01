IL PARTITO DEMOCRATICO DELLA CAMPANIA ADERISCE A MANIFESTAZIONE FLOTILLA NAPOLI

Il Partito Democratico campano aderisce alla manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla a Napoli, sabato 6 settembre, a largo Berlinguer: lo rende noto il commissario regionale del Pd, senatore Antonio Misiani.

“Global Sumud Flotilla è una flotta civile non violenta col solo scopo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

Adesso o mai più, è la storia che ce lo chiede: è il momento di un’azione immediata, condivisa per fermare il massacro e promuovere comprensione tra le nazioni, le comunità affinché agiscano, insieme, per proteggere la vita e la dignità di un popolo stremato, affamato, violentato e a cui stanno distruggendo speranza e futuro: tanti, troppi bambini uccisi”, ricorda Misiani.

“Adesso è il momento della pace, della partecipazione, di gesti concreti di amore verso ogni uomo, donna, bambino, verso un popolo, verso la vita umana. Mai più colpevoli silenzi, ma una mobilitazione popolare, coraggiosa per chiedere con voce chiara ed inequivocabile di fermare lo sterminio in atto nella striscia di Gaza e le continue violazioni del diritto internazionale. Invitiamo – conclude Misiani – tutti i nostri iscritti e simpatizzanti a partecipare alla manifestazione per aprire la strada alla speranza, per la risoluzione del conflitto e costruire la pace”.

