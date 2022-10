IL PD DI SALERNO CERCA COLPEVOLI: ADESSO NEL MIRINO C’E’ IL CONSIGLIERE REGIONALE NELLO FIORE

Anche se un’analisi condivisa del voto dello scorso 25 Settembre ancora non si è tenuta negli uffici di Via Manzo – nella sede Provinciale del Partito Democratico – da parte dei collaboratori piu’ stretti del confermato deputato Piero De Luca è già iniziata la caccia ai colpevoli. Chi non si è impegnato ? Chi, invece, non si è impegnato abbastanza ? Pare che nell’elenco dei nomi individuati ci siano personaggi illustri, anche Presidenti di società partecipate del Comune di Salerno, ma il primo della lista è il Consigliere Regionale Nello Fiore. Da sempre molto vicino a Fulvio Bonavitacola, Fiore sarebbe colpevole di un risultato deludente del Partito Democratico in alcune zone della Provincia di Salerno, ricadenti nel Collegio Uninominale Camera: da Battipaglia alla vasta area dei Picentini, insomma quelle zone di influenza politica dello stesso Fiore, i centri dove l’ex Presidente dell’Asis ha sempre raccolto numerosi consensi alle Regionali. Colpevole, ma quale sarà l’eventuale pena ? Ah, saperlo…

Share on: WhatsApp