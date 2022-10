A CAMPAGNA L’EVENTO “L’ORO DELLE NOSTRE TERRE”: APPUNTAMENTO L’8 OTTOBRE

Si terrà sabato l’8 ottobre alle 10 presso il Comune di Campagna l’evento “L’Oro delle nostre terre”, campagna di promozione dell’olio DOP Colline Salernitane realizzata con il contributo dell’Unione Europea FEASR-PSR Regione Campania 14-20 Misura 03, intervento 321- Sostegno per informazione e promozione svolto da associazioni di produttori. Un momento di incontro e confronto con gli stakeholders del settore per fare il punto su quanto fatto e programmare quanto ancora ci sia da fare per far conoscere una produzione d’eccellenza della nostra regione. “Abbiamo fortemente voluto questo progetto di comunicazione e di promozione della nostra attività, attraverso incontri, cooking, press tour e tutto ciò che può essere messo in campo per valorizzare il lavoro di tanti produttori” – spiega Antonio Naimoli, vicepresidente della OP Oro Campania promotrice dell’evento – “Operiamo in un territorio fortemente vocato alla coltivazione delle olive e alla loro trasformazione, che crede nel plus delle produzioni a marchio comunitario ma che necessita sempre della vicinanza e del sostegno delle istituzioni”. Ne parleranno Roberto Monaco, Sindaco di Campagna, Giuseppe Gorga, Dirigente UOD Servizio territoriale di Salerno, Antonio Ferrara, Referente Misura 3.2.1 UOD Servizio territoriale Salerno, Lucia Velle,Consulente OP Oro Campania, Gerardo Alfani, Presidente DOP Colline Salernitane, Luciano Pignataro giornalista, Tommaso Pellegrino, Presidente Parco Nazionale Cilento-Diano-Alburni Consigliere Regionale, Franco Picarone, Presidente commissione Bilancio Regione Campania. Al termine del convegno per tutti gli ospiti sarà allestita una zona brunch durante la quale sarà possibile degustare i piatti tipici locali nel chiostro del Comune e sarà realizzato un cooking show a cura dello chef Mattia Poggi con la conduzione della giornalista gastronomica Rosaria Sica.

