IL PD SI AVVIA VERSO IL CONGRESSO PROVINCIALE A SALERNO TRA SETTEMBRE E OTTOBRE

C’è, all’orizzonte, per il Partito Democratico della Provincia di Salerno l’appuntamento con il congresso per l’elezione del nuovo Segretario ed il rinnovo degli organismi interni di guida politica del partito. Non c’è, al momento, ancora una data precisa ma le indicazioni portano ad un periodo compreso tra settembre ed ottobre quando gli iscritti – vecchi e nuovi, con le modalità che saranno stabilite da Roma – potranno partecipare all’elezione dei nuovi vertici provinciali del Partito Democratico in Provincia di Salerno. Le candidature ?

E’, ancora, tutto da definire. C’è ancora tempo a disposizione per stabilire chi sarà il successore di Enzo Luciano, sempre che non si decida di andare in continuità, con la conferma dell’attuale segretario uscente. C’è anche da stabilire – cosa di non poco conto – il rapporto tra la Segreteria Provinciale e quella nazionale, visto che l’ultimo congresso Provinciale c’è stato prima dell’elezione di Elly Schlein a capo del Partito Democratico.