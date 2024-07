REGIONALI 2025. LA CARICA NELLE LISTE DEI SINDACI DEI COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI

Sono i Sindaci dei Comuni della Campania, con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i veri protagonisti di questa prima fase della campagna elettorale per le Regionali 2025. Solo per questi amministratori, infatti, non è prevista la incandidabilità alla carica di Consigliere Regionale e, dunque, senza alcuna formalità e senza ricorrere a dimissioni e dichiarazioni di decadenza, possono partecipare alla prossima tornata elettorale per le Regionali.

In Provincia di Salerno, la maggior parte dei Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si trova tra il Cilento, il Vallo di Diano e la Costiera Amalfitana dalla quale potrebbe arrivare la proposta di una candidatura unitaria per rappresentare un territorio che fa fatica a trovare spazio all’interno delle assemblee elettive.