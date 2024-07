NOCERA SUPERIORE. PROCLAMAZIONE NEL CAOS, PRONTI RICORSI AL TAR PER CASO MONTALBANO

E’ diventato un caso nazionale, oramai, quello della proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale a Nocera Superiore: una lettera-diffida, firmata dal candidato Sindaco Rosario Danisi, proprio nelle scorse ore, a mezzo pec, è stata recapitata, tra gli altri, anche al Ministero dell’Interno, per il caso Montalbano. Al centro della disputa, che finirà all’attenzione di numerosi uffici giudiziari, la questione legata alla mancata elezione di Gaetano Montalbano in Consiglio Comunale: la Commissione Elettorale, nella sua decisione, ha parlato di ineleggibilità, pur citando, nelle motivazioni del decreto, gli articoli della Legge Severino che parlano di incandidabilità. La questione, secondo i legali che stanno seguendo da vicino la vicenda, non è di poco conto, perchè ci sarebbe, addirittura, il rischio che il Ministero possa annullare l’esito delle elezioni, rimandando Nocera Superiore al voto per una nuova tornata elettorale. L’ipotesi è, comunque, legata alla scelta che Ministero, Prefettura e Commissione Elettorale prenderanno dopo la notifica della lettera-diffida di Rosario Danisi che apre uno scenario del tutto nuovo, per molti inaspettato e per tanti inconsueto.

