IL PIANO B DI VINCENZO DE LUCA: TRE LISTE CIVICHE PER LE REGIONALI DELL’OTTOBRE 2025

C’è, da tempo, pronto il Piano B di Vincenzo De Luca, il progetto alternativo a quello con Pd e Movimento 5 Stelle, per la quarta candidatura consecutiva alla carica di Presidente della Regione Campania dopo quelle del 2010, 2015 e del 2020. Il Governatore della Campania, impegnato, proprio in questi giorni. in un tour all’interno delle feste dell’Unità del Nord Italia, ha pronto il Piano B che prevede una candidatura sostenuta da tre liste civiche (Campania Libera, De Luca Presidente, Moderati) alle quali, non è escluso, che si possano aggregare anche altre forze politiche, a cominciare da Italia Viva di Matteo Renzi. A fare parte di questo progetto, ovviamente, i fedelissimi di De Luca, presenti in tutte le Province della Campania, con la grande incognita della partecipazione o meno degli attuali consiglieri regionali eletti con la lista del Partito Democratico.

