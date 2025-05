IL PRESIDENTE DE LUCA FA I COMPLIMENTI AL GOVERNO MELONI PER GESTIONE EVENTI VATICANO

“Ne approfitto per fare i complimenti al governo, una volta tanto. Nelle scorse settimane, abbiamo avuto degli eventi estremamente delicati e importanti: i funerali di Papa Francesco e l’insediamento di Papa Leone. Sono stati momenti di straordinaria difficoltà e responsabilità: sono arrivati a Roma decine di capi di Stato, capi di governo, centinaia di migliaia di turisti, di pellegrini. Bene, devo dire che questi eventi sono stati gestiti dal governo Meloni, dal sindaco Gualtieri, dalla Protezione civile, forze dell’ordine, in maniera impeccabile”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. “E’ stato un grande successo per l’Italia e – ha aggiunto il governatore – bisogna dare atto al governo Meloni di essere stato all’altezza in questi due momenti che potevano determinare problemi seri. Abbiamo dato un’immagine dell’Italia davvero straordinaria non solo per la bellezza impareggiabile di Roma e della sua maestà. Quando Roma si presenta così davvero trasmette un’immagine impagabile del nostro Paese, ma soprattutto in un contesto di grande sicurezza e tranquillità. Dunque su questo credo sia doveroso fare i complimenti al governo nazionale”, ha concluso De Luca.

