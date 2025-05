ROCCAPIEMONTE. MERCOLEDI’ 4 GIUGNO IN PIAZZA IL CAMPER DELLA PREVENZIONE PER LA VISTA

Comune di Roccapiemonte (Sa)

Test visivo gratuito – mercoledì 4 giugno in Piazza Zanardelli

Il camper della prevenzione visiva fa tappa a Roccapiemonte. L’appuntamento è per mercoledì 4 giugno 2025 in Piazza Zanardelli. Dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ci si potrà sottoporre ad un test visivo gratuito grazie alla presenza della clinica mobile con a bordo professionisti del settore e cioè il dottor Massimo Bisogno, ottico-optometrista, del gruppo Ottica Bisogno, e il dottor Giovanni Postiglione, fisioterapista e posturologo. “Continuiamo la collaborazione con i grandi professionisti del territorio che gratuitamente offrono i propri servizi a favore della comunità, grazie alla sinergia con l’Amministrazione Comunale. Il dottor Bisogno si conferma sempre disponibile per i cittadini di Roccapiemonte e per tutti coloro vorranno raggiungere Piazza Zanardelli per poter effettuare un test visivo completamente gratuito. Inoltre, ci sarà il dottor Postiglione con la possibilità di un controllo di posturologia. Grazie anticipatamente ad entrambi e vi aspettiamo numerosi” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.

